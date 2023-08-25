Польские силовики выбросили на территорию Белоруссии избитого беженца из Судана
Фото: [ЕРА]
Польские пограничники избили и вытолкнули на территорию Белоруссии суданского беженца, сообщили Государственном пограничном комитете Белоруссии.
Суданец рассказал, что его задержали люди в военной форме и после издевательств выбросили через калитку на границе.
Мужчина был истощен и с трудом мог передвигаться.
Польские силовики регулярно пытаются вытеснить на территорию Белоруссии мигрантов из Африки и Ближнего Востока, которые стремятся попасть в страны Евросоюза. Также они подбрасывают на белорусскую территорию трупы погибших беженцев.
С начала пограничного кризиса в 2021 году рядом с границами Евросоюза было обнаружено не менее 30 погибших мигрантов.