Польский генерал Анджейчак: потери Украины нужно оценивать в миллионы человек

Украина потеряла в конфликте с Россией миллионы человек, заявил бывший начальник генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак в интервью телеканалу Polsat.

«Им не хватает более 10 млн человек. Я считаю, что потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч. В этой стране нет ресурсов, воевать некому», — сказал генерал.

Анджейчак признал, что Украина проигрывает эту войну. Ситуацию на фронте для Киева он назвал драматической. При этом генерал отметил, что перемены в командовании ВСУ ни к чему не привели — главком Александр Сырский сталкивается с теми же проблемами, что и его предшественник Валерий Залужный.

Среди этих проблем Анджейчак назвал нехватку личного состава, сложности с мобилизацией и перебои с поставкой вооружения и боеприпасов.

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала СВО Украина потеряла 31 тысячу человек. Министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил потери ВСУ в 444 тысячи человек.