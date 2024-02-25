Президент Зеленский: в зоне СВО погибла 31 тысяча военных ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в пресс-конференции «Украина. 2024 год», в ходе которой он впервые назвал количество погибших украинских военных в зоне проведения спецоперации.

Президент Украины заявил, что в зоне СВО погибла 31 тысяча человек. Он отметил, что назвать число раненых не имеет право, потому что это секретная информация. Президенту не хотелось бы, чтобы Армия России знала, сколько людей покинуло зону спецоперации на время лечения.

Владимир Зеленский также отметил, что некоторые военные ВСУ считаются без вести пропавшими. Последний обмен пленных показал, что есть определенные проблемы с точностью официальных данных.

Украинский президент также заявил, что весной Украина проведет саммит, на который будут приглашены представители разных стран для ознакомления с «формулой мира». По итогу встречи будет подписан документ, на каких условиях Киев согласится на мирные переговоры с Кремлем.

В мероприятии также принимал участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Спикер рассказал, что Россия будет приглашена на саммит при одном условии.