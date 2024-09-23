Полсотни человек тушили крупный пожар в торговых рядах в Подольске

Пятьдесят шесть человек и девятнадцать единиц техники привлекали к тушению крупного пожара в торговых рядах в Подольске.

Возгорание случилось накануне утром. Огонь распространился на площади восемьсот квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

На ликвидацию последствий пожара понадобилось более пяти часов. Никто из людей не пострадал, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе матрасов в подмосковной деревне Апаринки.