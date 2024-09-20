Пожарные ликвидировали открытое горение на сладе матрасов в Подмосковье
Фото: [https://t.me/mchs_official]
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе с матрасами в подмосковной деревне Апаринки, сообщила пресс-служба МЧС России.
По уточненным данным, огонь распространился на площади 4,2 тысячи квадратных метров. Частично обрушилась кровля здания.
К тушению привлекли свыше шестидесяти человек и более двадцати единиц техники. Спасателям удалось не допустить перехода огня на соседние строения.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее спасатели потушили крупный пожар в ангаре в поселке Мирный под Люберцами.