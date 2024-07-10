Полсотни спасателей тушили горящий склад в Богородском округе

Пожар в нежилом здании в городе Старая Купавна произошел накануне около десяти часов вечера. Горела кровля, огонь распространился на площади двадцать квадратных метров.

Пожару был присвоен второй ранг сложности. К тушению привлекали пятьдесят человек и восемнадцать единиц техники. На ликвидацию последствий ЧП ушло почти полтора часа. Никто из людей не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье взорвался ларек с шаурмой, пострадал один человек.