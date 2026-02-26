Полыхало три часа: над территорией России уничтожено 60 дронов

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, с 20:00 до 23:00 дежурные расчеты ликвидировали 60 украинских дронов самолетного типа.

Больше всего целей было поражено в небе над Крымским полуостровом — там средства ПВО сбили 27 беспилотников.

Над Белгородской областью уничтожено 17 аппаратов. Еще девять дронов нейтрализованы в воздушном пространстве над Черным морем. Также отражены атаки на Курскую и Брянскую области: в первом регионе упали четыре БПЛА, во втором — три.

Ранее сообщалось о том, что вечером 23 февраля средства ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени было перехвачено и уничтожено 24 дрона самолетного типа.