Полыхало три часа: над территорией России уничтожено 60 дронов
ПВО сбила 60 украинских беспилотников над территорией России
Фото: [istockphoto.com/shcherbak volodymyr]
В течение трех часов вечером 25 февраля силы противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку на российские территории.
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, с 20:00 до 23:00 дежурные расчеты ликвидировали 60 украинских дронов самолетного типа.
Больше всего целей было поражено в небе над Крымским полуостровом — там средства ПВО сбили 27 беспилотников.
Над Белгородской областью уничтожено 17 аппаратов. Еще девять дронов нейтрализованы в воздушном пространстве над Черным морем. Также отражены атаки на Курскую и Брянскую области: в первом регионе упали четыре БПЛА, во втором — три.
Ранее сообщалось о том, что вечером 23 февраля средства ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени было перехвачено и уничтожено 24 дрона самолетного типа.