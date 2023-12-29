То, что украинская армия была выбита из Марьинки, стало неприятным сюрпризом для Киева, и это чревато дальнейшим сокращением помощи от союзников.

Так считает полковник Великобритании в отставке Ричард Кемп. Он напомнил, что поток финансов и оружия на Украину из-за ближневосточного конфликта и так ослабел, а военные поражения ВСУ точно не улучшат ситуацию.

«Еще один удар по международной поддержке Украины, которая ослабевает уже несколько месяцев, а впереди будет еще хуже», - подчеркнул он.

Его точку зрения опубликовало издание Telegraph. Отставной военный считает, что следующий год станет определяющим для Европы. Скорее всего, он принесет России новые военные победы в зоне конфликта.