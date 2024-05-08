Порядка двух километров ограждений вдоль железнодорожных путей обустроят в этом году в Подмосковье

В девятнадцати округах Подмосковья установят ограждения вдоль железнодорожных путей для того, чтобы обеспечить и повысить безопасность на железной дороге. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Напоминаем, что в прошлом году было обустроено больше четырех километров ограждений вдоль железнодорожных путей, благодаря чему удалось ликвидировать более трехсот шестидесяти «опасных троп» и снизить количество смертельных случаев на этих участках на 32%.

Ожидается, что в этом году наибольший объем работ проведут в пяти округах, где в общей совокупности обустроят порядка семисот метров ограждений: в Люберцах, Богородском, Королеве, Щелкове и Долгопрудном.

Примечательно, что с начала этого года в регионе на железнодорожных объектах погибло почти сорок пешеходов (56% от общего количества погибших), которые осуществляли переход через ж/д пути в неположенных местах, поэтому устройство ограждений необходимо.