Овечкин не забил в седьмом матче подряд

Капитан «Вашингтона» Овечкин не забил в седьмом матче подряд в НХЛ

Культура и спорт

Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз» (4:3).

Овечкин не забивает уже в седьмом матче подряд в НХЛ. Всего в 12 матчах чемпионата он набрал 4 (1+3) очка.

В матче с «Нэшвиллом» 41-летний нападающий получил минимальное игровое время в нынешнем сезоне — всего 10:56. Овечкин трижды бросил в створ ворот, провел один силовой прием и закончил матч с полезностью «минус один».

Александр Овечкин забросил 1007 шайб в НХЛ (с учетом плей-офф). Чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (1016), ему необходимо забросить 10 шайб. Контракт с «Вашингтоном» у российского ветерана действует до конца сезона.

Ранее защитник «Юта Маммот» Михаил Сергачев забросил победную шайбу в матче с «Питтсбург Пингвинз».

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