«Нужно исповедаться», «надо покаяться», «греха нет»: как три религии смотрят на Хэллоуин

31 октября 2026 года отмечается Хэллоуин, сообщил newsnn.ru. Корреспондент издания выяснил у представителей трех религий — православия, ислама и иудаизма, — считается ли участие в праздничных мероприятиях грехом.

Православие: почему чужие традиции несут духовную подоплеку

Пресс-секретарь Нижегородской епархии иерей Алексей Пестрецов в беседе с NewsNN назвал Хэллоуин чуждым России обычаем. Он зародился в Западной Европе как праздник сбора урожая и проводов лета. При этом, по верованиям древних кельтов, в этот день души умерших приходили в мир живых. Отогнать их, как считалось, можно было лишь уродливыми символами на теле, устрашающими нарядами и соответствующей атрибутикой во дворе.

«Через следование ритуалу Хэллоуина мы входим в его языческую сущность. Тем самым впуская в себя всю ту нечисть, о которой напоминает этот чуждый нашей культуре праздник. Таким образом, незаметно для себя человек, участвующий в праздничных ритуалах, веселясь и развлекаясь, соприкасается с тем миром, от которого каждый верующий православный христианин желает держаться подальше. Добровольное заигрывание с дьяволом и его слугами — бесами — еще никого ни к чему хорошему не приводило», — заявил собеседник NewsNN.

Пестрецов напомнил: у православных есть собственные традиционные праздники, связанные с культурой страны и понятные каждому русскому человеку. Когда же люди начинают копировать чужие обычаи, они вникают в их суть и принимают заключенную в них духовную составляющую.

По мнению священника, православному человеку от празднования Хэллоуина лучше отказаться. Если же участие случилось по незнанию или иным причинам, следует исповедаться и обсудить это с духовным наставником.

«Наша родная русская культура настолько богата разнообразными праздниками, традициями, обычаями, народными приметами, что добавлять еще один совершенно не близкий нам Хэллоуин представляется излишним. Переиначивая популярную фразу: „Хэллоуин, а зачем?“» — подытожил пресс-секретарь Нижегородской епархии.

Ислам: многобожие и оккультизм недопустимы

Председатель совета улемов Духовного управления мусульман Нижегородской области Мунир-хазрат Беюсов заявил NewsNN, что участие в Хэллоуине греховно: ислам не приемлет никаких форм многобожия и оккультизма.

«Участие в этом празднике, даже без намерения исповедовать оккультные практики, противоречит вероучению — на это указывает хадис: „Кто уподобился какому-либо народу, тот из них“. Для мусульман существуют два основных праздника — Ураза-байрам и Курбан-байрам», — отметил он.

В ДУМНО праздник тоже считают чужеродным и лишенным духовной ценности. Тем, кто все же принял в нем участие, Беюсов советует обратиться к Аллаху с покаянием — признание содеянного и раскаяние лежат в основе исламской этики.

Духовное управление мусульман при этом ведет постоянную разъяснительную работу: рассказывает о позиции ислама на проповедях и в публикациях в соцсетях.

«Наше управление не является государственным органом и не может запрещать или предписывать — мы лишь даем богословские разъяснения. Окончательный выбор остается за каждым человеком», — добавил Беюсов.

Иудаизм: спокойное отношение без официального празднования

В нижегородской еврейской общине корреспонденту NewsNN пояснили: иудеи, живущие в России, к Хэллоуину относятся спокойнее, однако официально его не отмечают — праздник не имеет отношения к религии.

«Мы Хэллоуин не отмечаем, но не запрещаем этого делать нашим прихожанам — все празднуют, кто как хочет. Это не считается грехом, но не нужно нести эту эстетику в храм», — подчеркнул собеседник.

Ранее сообщалось, что священник Левков из Подмосковья назвал тыкву безопасным декором.