Панарин отпраздновал 35-летие двумя набранными очками в матче НХЛ

Поединок изобиловал неожиданными сюжетными поворотами. После двух периодов «Кингз» уверенно вели со счетом 5:1, но в третьей двадцатиминутке пропустили четыре шайбы. И все же в овертайме Куинтон Байфилд принес победу хозяевам.

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин 30 октября отмечает 35-й день рождения. В матче с «Оттавой» он отметился голом и результативной передачей. Занятно, что россиянину записали ассист на победную шайбу, когда он уже не находился на площадке. Панарин оставил шайбу защитнику Дрю Даути и поехал меняться. Выскочивший на дел Байфилд получил передачу от Даути и точно щелкнул по воротам.

Панарин забросил свою восьмую шайбу в сезоне и сделал пятый ассист. За карьеру в НХЛ россиянин провел 842 матча, в которых набрал 967 (338+629) очков.

Ранее защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил победную шайбу в матче с «Питтсбургом».