Иск на ₽3 млн вернули: мать погибшего матроса «Волгонефти 212» не сможет получить компенсацию через банкротство

В октябре процедуру банкротства «Кама Шиппинг» остановили: у предприятия не нашлось имущества, сообщил properm.ru.

Из материалов дела следует, что Арбитражный суд Пермского края постановил вернуть Наталье Саблиной ее требование о включении в реестр кредиторов ООО «Кама Шиппинг» вместе со всеми документами. Женщина рассчитывала получить с пароходства ₽2,5 млн в качестве компенсации морального вреда. Помимо этого, она заявляла о возмещении затрат на организацию похорон — ₽304,4 тыс. — и на оплату услуг юриста — ₽35 тыс.

По данным издания, в картотеке дела Наталья Саблина, мать матроса Данила Саблина, погибшего при крушении танкера «Волгонефть 212», значится единственным кредитором «Кама Шиппинг» помимо налоговых органов.

По информации издания, Мотовилихинский районный суд в июле 2026 года присудил Саблиной компенсацию морального вреда за гибель сына. Тогда же аналогичную выплату в ₽2 млн получил отец погибшего — Александр Саблин.

Ранее сообщалось, что адвокат ответил на главные вопросы о банкротстве.