65-летний американец Стив Крошел, известный как первый человек, приручивший росомаху, сбежал в Свердловскую область с одним рюкзаком и пятью тысячами долларов. Об этом пишет «Lenta.ru», ссылаясь на местные источники.

Как сообщают местные СМИ, на Аляске мужчина владел парком, где туристы за $350 могли трогать диких животных, включая росомах. В 2024 году Крошел узнал о россиянине Кирилле Потапове, который тоже разводил росомах, получил визу и приехал знакомиться. В 2025 году в его парке провели рейд из-за просроченной лицензии. Животные сбежали, часть погибла, а бизнес рухнул.

По словам американца, власти США ополчились на него из-за пророссийской позиции и выступлений против западной пропаганды. Тогда его и лишили самого дорогого. Друг с Урала пригласил его переехать, и Крошел согласился. Сейчас он живет в России, планирует помогать местным питомникам, а его сын тоже изъявил желание перебраться в РФ.

