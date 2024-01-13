Пожар на складе Wildberries под Петербургом сумели локализовать

Пожар, который бушует в складском помещении, которое принадлежит компании Wildberries, удалось ограничить в распространении. К этому моменту он достиг площади в 70 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу, чьи слова привели РИА Новости .

Огнем объято здание, которое находится в Шушарах, это Пушкинский район Петербурга. Данные о его возгорании появились сегодня утром, около 07.40. Огнеборцы выехали на ликвидацию ЧП, но они длительное время не могли справиться с огнем. Сложность пожара несколько раз повышали, бросая на его тушение все больше бойцов пожарных расчетов и специальной техники. В итоге ему присвоили пятую, максимальную категорию. Теперь МЧС удалось локализовать это возгорание на площади в 70 тысяч квадратных метров.

Появились сведения, что огонь начал распространяться из секции, где хранилась бытовая химия. На данный момент к ликвидации пожара привлечено более четырехсот человек, а также почти сто транспортных средств.