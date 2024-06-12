Пожар площадью 500 «квадратов» произошел в нежилом здании в Подольске

Крупный пожар произошел в нежилом здании на улице Правды в Подольске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании поступили спасателям сегодня около восьми часов утра. Огонь распространился на площади пятьсот квадратных метров.

На ликвидацию последствий пожара ушло почти два часа. К тушению привлекали сорок человек и четырнадцать единиц техники. О пострадавших нет данных.

Ранее сообщалось, что на автостоянке в подмосковных Мытищах сгорели несколько автомобилей.