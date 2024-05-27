Прокуратура контролирует установление причин пожара на стоянке в Мытищах
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Прокуратура Московской области взяла на контроль установление причин пожара на автостоянке в Мытищах, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
ЧП случилось сегодня около одиннадцати часов утра на автостоянке на Бульваре Распоповой. Огонь повредил девять легковушек.
Установление всех обстоятельств произошедшего и ход процессуальной проверки контролирует Мытищинская городская прокуратура.
Ранее сообщалось, что в результате массового ДТП на трассе в Подмосковье загорелась «Газель».