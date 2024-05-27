Прокуратура контролирует установление причин пожара на стоянке в Мытищах

Прокуратура Московской области взяла на контроль установление причин пожара на автостоянке в Мытищах, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

ЧП случилось сегодня около одиннадцати часов утра на автостоянке на Бульваре Распоповой. Огонь повредил девять легковушек.

Установление всех обстоятельств произошедшего и ход процессуальной проверки контролирует Мытищинская городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что в результате массового ДТП на трассе в Подмосковье загорелась «Газель».