Пожар площадью 500 «квадратов» в нежилом здании в Мытищах тушили более четырех часов

В нежилом здании на территории промзоны в Мытищах произошел пожар, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание площадью пятьсот квадратных метров случилось накануне днем. Спасателям о ЧП рассказали очевидцы. К тушению привлекали тридцать пять человек и двенадцать единиц техники.

Около семи часов вечера была объявлена ликвидация последствий пожара. Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье загорелась электричка.