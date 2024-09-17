Пожар площадью 500 «квадратов» в нежилом здании в Мытищах тушили более четырех часов
Фото: [управление МЧС России по Московской области]
В нежилом здании на территории промзоны в Мытищах произошел пожар, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Возгорание площадью пятьсот квадратных метров случилось накануне днем. Спасателям о ЧП рассказали очевидцы. К тушению привлекали тридцать пять человек и двенадцать единиц техники.
Около семи часов вечера была объявлена ликвидация последствий пожара. Погибших и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье загорелась электричка.