Следователи начали проверку после пожара в электричке в Подмосковье

По факту пожара в электричке в Подмосковье начата доследственная проверка, передает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

ЧП случилось накануне вечером на станции в Химках. Как сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОЖД, возгорание произошло в хвостовом вагоне электропоезда, который следовал из Москвы в Тверскую область.

Пожар ликвидировали силами локомотивной бригады. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее сообщалось, что на подмосковной станции «Поварово-1» произошло возгорание между вагонами электрички.