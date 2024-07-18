Пожар площадью 600 «квадратов» произошел в нежилом здании в Пушкино

В селе Братовщина Пушкинского городского округа накануне вечером загорелось нежилое здание, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

О пожаре на Огородной улице спасателям сообщили очевидцы. Огонь распространился на площади шестьсот квадратных метров. К тушению привлекали двадцать пять человек и двенадцать единиц техники.

На ликвидацию последствий возгорания ушло около пяти часов. В результате ЧП никто из людей не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье загорелась моторная лодка, на борту которой были дети.