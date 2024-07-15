Прокуратура начала проверку после пожара на моторной лодке с детьми в Подмосковье
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В Подмосковье начата проверка по факту травмирования детей во время прогулки на моторной лодке в акватории Кудиновского карьера в Богородском округе, сообщила пресс-служба прокуратуры Московкой области.
ЧП случилось накануне. Трое детей в возрасте от шести до восьми лет получили ожоги первой и второй степени. Пострадавших госпитализировали.
Маломерным судном управлял 69-летний местный житель. По предварительным данным, возгорание в моторном отсеке лодки произошло из-за неисправной системы подачи топлива.
Проверку проводит Ногинская городская прокуратура. Надзорное ведомство установит все обстоятельства случившегося.