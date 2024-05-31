Пожар площадью 800 «квадратов» произошел в нежилом здании в Егорьевске
Фото: [Управление МЧС России по Московской области]
В нежилом здании на Советской улице в Егорьевске произошел крупный пожар, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Сведения о возгорании поступили спасателям накануне около восьми часов вечера. Огонь охватил кровлю здания и распространился на площади восемьсот квадратных метров.
После часу ночи была объявлена ликвидация открытого горения. К тушению привлекали тридцать человек и четыре единицы техники.
В результате пожара никто из людей не пострадал, уточнили в главке.
Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в городском округе Чехов погибли двое несовершеннолетних — семнадцатилетняя девушка и ее двенадцатилетний брат, возбуждено уголовное дело.