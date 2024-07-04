Пожар произошел на складе в подмосковном Одинцово

На складе в поселении Новоивановское под Одинцово произошел пожар, передает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным надзорного ведомства, возгорание случилось в четверг днем. Огонь перекинулся на соседнее здание. Информации о пострадавших пока нет.

Установление всех обстоятельств ЧП контролирует Одинцовская городская прокуратура. Причины пожара станут известны по итогам экспертизы.

Ранее сообщалось, что в ларьке с шаурмой в Подмосковье произошел взрыв газового баллона, пострадал один человек.