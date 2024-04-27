Пожар произошел в нежилом здании в подмосковном Воскресенске

В деревне Ратмирово под Воскресенском загорелось нежилое здание, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о пожаре на Набережной улице поступили спасателям накануне около десяти часов вечера. Спустя час была объявлена локализация. Площадь возгорания составила двенадцать квадратных метров.

Еще через два часа последствия пожара были полностью ликвидированы. К тушению привлекали почти шестьдесят человек и двадцать единиц техники.

По данным областного главка МЧС, в результате возгорания никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что школьник из Дмитрова спас квартиру от пожара.