«Я должен помочь потушить»: подмосковный школьник спас квартиру от пожара

В Подмосковье ученик четвертого класса Алексей Исаев спас квартиру от пожара. Все произошло в поселке Горшково под Дмитровом, сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

В один из выходных дней школьник катался на велосипеде и увидел, как на балконе соседнего дома что-то дымится. О случившемся мальчик сразу же сообщил взрослым, чтобы они вызвали спасателей.

«Сам Леша примчался домой и с порога закричал: «Мам, там балкон горит, я должен помочь потушить, налей во что-нибудь воды», — рассказали в ведомстве.

Возгорание удалось потушить до приезда пожарных. Выяснилось, что причиной пожара стал сброшенный сверху окурок.

С Алексеем Исаевым встретился глава Дмитрова Илья Поночевный. Он поблагодарил юного героя за смелость, а его маму — за достойное воспитание сына.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках загорелся производственно-складской комплекс.