Пожарную безопасность на выборах президента России в Подмосковье обеспечат сотрудники МЧС

Сотрудники ГУ МЧС России по Московской области готовятся обеспечить пожарную безопасность на выборах президента России в регионе, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, в Пушкино было проведено соответствующее заседание. Участие в нем приняли сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

Как отметили инспекторы государственного пожарного надзора, при подготовке избирательных участков нужно учитывать, чтобы в помещениях были исправные автоматические пожарные сигнализации, системы оповещения, эвакуационные выходы, а также первичные средства пожаротушения.

В ведомстве напомнили, что в Московской области в проведении выборов задействуют почти три тысячи объектов, на которых будут функционировать свыше 3,9 тысячи избирательных участков и шестьдесят одна избирательная комиссия.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы государства: Владимира Путина, Владислава Даванкова, Леонида Слуцкого и Николая Харитонова.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании расширенной коллегии областной прокуратуры.