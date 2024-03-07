Пожарные в Магадане ликвидировали крупный пожар в складских помещениях

Возгорание произошло на складе строительных материалов, который расположен на улице Пролетарской. Огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные, полученные от МЧС.

На улице Пролетарской вспыхнул склад, на котором хранились стройматериалы. Пожарные приступили к тушению огня, и сумели добиться в этом успехов. В определенный момент пламя охватывало порядка 1 тысячи квадратных метров, но огнеборцам удалось обуздать стихию.

«В Магадане на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения», - указали представители министерства по чрезвычайным ситуациям.

При пожаре никто не пострадал. К тушению привлечено 45 человек, их поддерживают 11 единиц техники. Пожарные сейчас заняты проливкой всех конструкций, а также их разборкой для доступа ко всем очагам пламени.

Ранее сообщалось, что пожарным удалось ликвидировать возгорание на складе горюче-смазочных материалов в Курской области. К тушению привлекались специальные пожарные поезда.