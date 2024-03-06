В Курской области ликвидировали пожар на складе ГСМ

В Курской области полностью ликвидирован пожар, который разгорелся на складе горюче-смазочных материалов Михайловского ГОКа. О данном факте на своей официальной странице сообщил губернатор Роман Старовойт.

Как заявил глава региона, участие в ликвидации сильного возгорания, которое было потушено общими силами, также принимали пожарные поезда РЖД. Роман Старовойт выразил благодарность сотрудникам всех служб, которые оперативно справились с последствиями удара вооруженных сил Украины. Отметил губернатор и мужество сотрудников ГОКа, показавших профессионализм в экстренной ситуации.

Напомним, что ранее мы писали о том, что ВСУ нанесли удар по Донецку 155 миллиметровыми снарядами «натовского» калибра. Всего было выпущено 18 боеприпасов, которые разорвались в селе Желанное Второе, а также Кураховке. В результате инцидента из людей никто не пострадал.