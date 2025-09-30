Преступление против пенсионерки: фигурант попытался скрыться от полиции на двухколесном транспорте

В Тюменском регионе взят под стражу 64-летний гражданин, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 72-летней женщины и высказывании угроз физической расправы. Информация об этом поступила в распоряжение «Ленты.ру» из пресс-службы судебных органов области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 131, часть 2 УК РФ, предусматривающей ответственность за изнасилование, сопряженное с угрозой убийством либо нанесением тяжкого вреда здоровью, либо совершенное с особой жестокостью в отношении жертвы или иных лиц. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 ноября.

Согласно материалам следствия, инцидент произошел вечером 19 сентября. Пострадавшая незамедлительно сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Обвиняемый, узнав о начале расследования, предпринял попытку скрыться от сотрудников полиции, воспользовавшись велосипедом, однако был оперативно задержан.

Ранее сообщалось, что иностранец попытался изнасиловать россиянку в туалете кафе Екатеринбурга.