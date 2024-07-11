Прокуратура проконтролирует установление причин крупного пожара в Химках

Причины крупного возгорания на территории производственно-складского здания в Химках будут известны по итогам пожарно-технической экспертизы, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Крупный пожар на улице Некрасова в микрорайоне Сходня произошел утром в четверг. В настоящее время огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров, частично обрушилась кровля.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее в МЧС рассказали, что на месте работают свыше пятидесяти спасателей. Тушение пожара продолжается.