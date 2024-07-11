Производственный цех загорелся в Химках на площади две тысячи «квадратов»
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В подмосковных Химках произошел крупный пожар. Там горит цех по производству керамических плит, сообщила пресс-служба МЧС России.
Изначально площадь возгорания составляла восемьдесят квадратных метров, затем она увеличилась до двух тысяч «квадратов».
В здании обрушилась кровля. Также в главке уточнили, что внутри цеха находится тридцать газовых баллонов, десять из них спасатели уже вынесли.
К тушению привлечено более пятидесяти человек, задействовано восемнадцать единиц техники.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Воскресенске загорелся частный дом, пострадал один человек.