Производственный цех загорелся в Химках на площади две тысячи «квадратов»

Безопасность
t.me/bazabazon

Фото: [t.me/bazabazon]

В подмосковных Химках произошел крупный пожар. Там горит цех по производству керамических плит, сообщила пресс-служба МЧС России.

Изначально площадь возгорания составляла восемьдесят квадратных метров, затем она увеличилась до двух тысяч «квадратов».

В здании обрушилась кровля. Также в главке уточнили, что внутри цеха находится тридцать газовых баллонов, десять из них спасатели уже вынесли.

К тушению привлечено более пятидесяти человек, задействовано восемнадцать единиц техники.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Воскресенске загорелся частный дом, пострадал один человек.

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