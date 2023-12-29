Прокуратура взяла на контроль ход расследования дела об убийстве пенсионерки, пропавшей по дороге на дачу

Каширская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела об убийстве 70-летней пенсионерки, которая пропала по дороге на дачу. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

На прошлых выходных пожилая женщина позвонила своей дочери и сообщила, что на нее напал неизвестный мужчина. После этого пенсионерка больше не выходила на связь, до своей дачи в Кашире она так и не доехала.

Следователи установили, что потерпевшая шла по проезжей части от деревни Топканово к деревне Вослинка. По этой же дороге на автомобиле передвигался 72-летний местный житель. В багажнике его машины обнаружили кровь. Мужчину задержали. Суд заключил его под стражу до 23 февраля 2024 года.

Уточняется, что вину задержанный не признал. Местонахождение тела пенсионерки до сих пор не установлено.

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