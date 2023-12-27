В багажнике была кровь: в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве ехавшей на дачу пенсионерки

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве 70-летней москвички, которая пропала по дороге на дачу. Фигурантом уголовного дела стал 72-летний мужчина, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Пенсионерка перестала выходить на связь на прошлых выходных, когда отправилась на электричке из Москвы в Каширу. До этого она позвонила дочери и рассказала, что неизвестный несколько раз ударил ее по голове и затолкал в машину.

Оперативники установили по камерам видеонаблюдения маршрут женщины, сопоставили автомобили и проверили их собственников. В результате под подозрение попал пенсионер из деревни Топканово, проживающий недалеко от железнодорожной станции. Известно, что мужчина недавно отбыл срок за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней.

Следователи и криминалисты осмотрели автомобиль подозреваемого. В багажнике машины была обнаружена кровь. Кроме того, ранее оперативники нашли в мусорном баке в соседнем населенном пункте вещи погибшей. В настоящее время продолжаются масштабные поиски тела потерпевшей.