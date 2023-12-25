В Подмосковье вторые сутки ищут пенсионерку, которую похитил неизвестный в багажнике машины
Baza: в Подмосковье неизвестный похитил пенсионерку, затолкав ее в багажник авто
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
В Подмосковье вторые сутки ищут семидесятилетнюю женщину. Пенсионерку похитил неизвестный, затолкав ее в багажник автомобиля, пишет «База».
По информации издания, в субботу в полицию обратилась 42-летняя жительница столицы. Она рассказала правоохранителям, что ей позвонила мать и сообщила, что ее ударили по голове и поместили в багажник. После этого пенсионерка больше не выходила на связь.
Сотрудники полиции, изучив записи с камер видеонаблюдения, выяснили, что в день пропажи пенсионерка доехала на электричке до станции «Топканово», а затем пошла пешком в соседнюю деревню. После этого ее след пропал. В настоящее время правоохранители устанавливают проезжавшие по трассе автомобили. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что Московской области вынесли приговор двум мужчинам, которые более двадцати лет назад убили двенадцать человек.