В Подмосковье задержали подростка, который готовил вооруженное нападение на школу

Сотрудники силовых структур предотвратили вооруженное нападение на школу в подмосковном Егорьевске. Об этом сообщил SHOT .

По информации издания, пятнадцатилетний подросток собирался устроить стрельбу в одном из учебных заведений города. Злоумышленника задержали. В его мобильном телефоне правоохранители нашли переписку с неизвестным, который давал школьнику советы относительно покупки огнестрельного оружия.

Также известно, что и подросток, и его куратор состояли в соцсетях в группе террористической направленности, где обсуждались массовые убийства школьников.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела.

Ранее сообщалось, что у жителя подмосковного Королева изъяли крупный арсенал с оружием и патронами.