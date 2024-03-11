Пророссийское одесское подполье планирует зачищать город от нацистов при освобождении города

Численность подпольщиков в Одессе постепенно нарастает. Они постепенно берут под свой присмотр различные укромные места, где могут прятаться украинские военные и националисты в случае захвата города российской армией. Об этом сообщил ТАСС , который привел слова одного из подпольщиков.

Член подполья указал, что простые одесситы, настроены пророссийски, активно поддерживают действия сопротивления. За счет этого численность подполья постепенно увеличивается, пусть и не особо бурными темпами.

«Наши ряды растут. Через 80 лет настала наша очередь освобождать Одессу от нацистов», - заявил он.

Подпольщик добавил, что он и его коллеги планируют зачищать свой город от недобитых нацистов в случае его освобождения российскими войсками. С этой целью под присмотр взяты уже все убежища, в которых могут скрываться такие люди.

Ранее пресса сообщила о множестве взрывов в Одесской области и других регионах Украины. Под Одессой прилеты зафиксированы в поселке Дачное.