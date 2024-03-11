Пророссийское одесское подполье планирует зачищать город от нацистов при освобождении города
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Численность подпольщиков в Одессе постепенно нарастает. Они постепенно берут под свой присмотр различные укромные места, где могут прятаться украинские военные и националисты в случае захвата города российской армией. Об этом сообщил ТАСС, который привел слова одного из подпольщиков.
Член подполья указал, что простые одесситы, настроены пророссийски, активно поддерживают действия сопротивления. За счет этого численность подполья постепенно увеличивается, пусть и не особо бурными темпами.
«Наши ряды растут. Через 80 лет настала наша очередь освобождать Одессу от нацистов», - заявил он.
Подпольщик добавил, что он и его коллеги планируют зачищать свой город от недобитых нацистов в случае его освобождения российскими войсками. С этой целью под присмотр взяты уже все убежища, в которых могут скрываться такие люди.
Ранее пресса сообщила о множестве взрывов в Одесской области и других регионах Украины. Под Одессой прилеты зафиксированы в поселке Дачное.