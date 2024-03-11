Украинские СМИ сообщили о сильных взрывах в Одессе, прилеты и в Харькове

В Одессе под утро понедельника, 11 марта, прогремел ряд мощных взрывов, передает украинский «24 Канал».

Ранее по информации украинского Минцифры в Одесской и ряде других областей была объявлена воздушная тревога.

«О взрывах в Одессе рассказала журналистка 24 Канала, которая находится в городе», — приводится в сообщении телеканала.

Также ряд пабликов в соцсетях сообщает о прилете в районе н.п. Дачное под Одессой. Кроме того, взрывы фиксируются в Харькове.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.