По словам публициста Егора Холмогорова, Москва должна четко показать, что за проделки, осуществляемые западным военным блоком руками киевского режима, станет весьма жестко прилетать как минимум Незалежной, больше, чем она может выдержать. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он подчеркнул, что пора признать официально, что Украина в качестве государства не нужна, поэтому ее госучреждения также не нужны.

По мнению эксперта, каждый раз Россия проявляет максимум терпимости и выдержки. Однако не понятно, почему правительственные кварталы Киева еще не в руинах.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что к планированию массированной атаки беспилотников на Россию причастен Лондон.