По словам военного эксперта Александра Артамонова, массированная атака дронов украинской армии, произошедшая в ночь на 10 сентября, соответствует общему росту террористической угрозы со стороны Киева. Об этом сообщил Life.ru.

Он подчеркнул, что эта стратегия разработана не «просроченным» президентом Украины, не его офисом и даже не главкомом ВСУ Александром Сырским.

По мнению эксперта, подобные атаки относятся к тактике «1000 порезов», которую в свое время в плане нашей страны была придумана британской разведкой. И теперь последние при пособничестве и соучастии американцев явно намерена принудить Москву к переговорам посредством ведения террористических действий, которые станут только нарастать по интенсивности по мере того, как Россия будет продвигаться вперед.

Он уточнил, что к данным действиям причастна уже не украинские войска, а войска Североатлантического альянса, которые пока предпочитают обходиться гибридными действиями. К тому же точность наводки ударивших по России дронов за тысячу километров при 50-килограммовой боевой части доказывают спутниковую навигацию, и вели их при помощи спутников НАТО.

Ранее историк спецслужб Олег Хлобустов заявил, что страны альянса переориентировались на поддержку украинского террора.