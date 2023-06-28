Пункт отбора контрактников продолжает работать в подмосковной Балашихе

Граждане, подписавшие контракт для прохождения службы, имеют право рассчитывать на различные выплаты и льготы. При этом они распространяются как на самого военнослужащего, так и на членов его семьи.

Отмечается, что преимуществами заключения контракта для прохождения службы являются кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, а также сохранение рабочего места, внеочередное зачисление ребенка в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции и др.

Помимо этого, по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева организованы дополнительные выплаты для защитников Отечества. При подписании контракта военнослужащие получат 600 000 рублей единовременной выплаты: 195 000 рублей из федерального бюджета, 405 000 рублей — от губернатора.

Более детальная информация о службе по контракту доступна по телефону «горячей линии» 8 (495) 990-77-77, на сайте или в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.