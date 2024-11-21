Путин обратился к личному составу ВС России на фоне атак ВСУ западным оружием

Глава государства Владимир Путин обратился к личному составу Вооруженных сил России и гражданам с информацией об обстановке в зоне спецоперации на Украине.

Президент начал обращение к личному составу ВС РФ, россиянам и всем, кто поддерживает Россию в это время 21 ноября. Речь Владимир Владимирович также адресовал тем, кто «продолжает питать иллюзии» о возможности нанесения стратегического поражения РФ и актуальных событиях на СВО.

В частности Путин подчеркнул, что речь пойдет про использование дальнобойного оружия Запада со стороны Киева.

«Российская сторона неоднократно подчеркивала, что использовать подобное (дальнобойное — прим.ред.) оружие без прямого участия военных специалистов стран-производителей такого оружия невозможно», — сказал Путин.

Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что ответ Украине и странам Запада обязательно последует.

Напомним, что ВСУ применили дальнобойные ракеты ATACMS (США) и Storm Shadow (Англия, Франция) по территориям России в ноябре.

Ранее сообщалось, что в Великобритании отказались комментировать удары по РФ ракетами Storm Shadow.