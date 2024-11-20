В Великобритании отказались комментировать удары по РФ ракетами Storm Shadow

В офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера не стали отвечать на вопросы об ударах дальнобойными ракетами Storm Shadow по российской территории.

Вопросы об актуальных событиях задали журналисты The Guardian. Однако официальный представитель премьера пресек любые попытки собеседников что-то выяснить. Лишь подчеркнул, что Даунинг-стрит не будет комментировать эту тему, а также другие оперативные вопросы о боевой обстановке на Украине и действиях Киева.

Напомним, накануне ВСУ применили американские ракеты большой дальности ATCAMS по Брянской области. Днем, 20 ноября, стало известно о предполагаемом ударе по Курской области, но уже западными ракетами Storm Shadow. Об этом сообщал Mash и агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Ранее генерал Попов предположил, к чему приведут удары ракетами ATACMS по России.