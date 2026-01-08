Расправа в баре: Как в Липецке на глазах у друзей мужчину избили до смерти из-за «невидимого» повода

В Липецке произошло жестокое убийство, шокировавшее общественность своей беспричинностью и равнодушием очевидцев. Как сообщает телеграм-каналы, 3 января в одном из баров города 27-летний посетитель в сопровождении девушки без видимого повода устроил кровавую расправу над 29-летним мужчиной.

По предварительной версии следствия, агрессор подошел к компании, в которой находилась будущая жертва, и без каких-либо предварительных разбирательств нанес ему несколько мощных ударов в лицо, сбив с ног. После этого нападавший продолжил избиение уже лежащего и беспомощного человека.

Наиболее шокирующим обстоятельством стало поведение друзей погибшего, которые, по имеющимся данным, фактически не предприняли попыток остановить расправу. Один из них даже обнял нападавшего в разгар избиения. В результате полученных травм, несовместимых с жизнью, 29-летний мужчина скончался на месте, захлебнувшись собственной кровью.

Нападавший с девушкой первоначально скрылись с места преступления, однако вскоре был задержан правоохранительными органами. В отношении него уже возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все детали и мотивы произошедшего, включая причины пассивного поведения очевидцев.