Ребенка в Югре оставили на улице в лютый холод после конфликта с водителем из-за еды в салоне

В Ханты-Мансийском автономном округе произошел вопиющий инцидент с участием несовершеннолетнего пассажира общественного транспорта. По информации издания «Вестник Сургутского района», водитель автобуса высадил ребенка на улицу в 40-градусный мороз за то, что тот съел кусочек шоколада в салоне.

Как рассказала мать мальчика, ее сын, сев в автобус, достал шоколадку и откусил от нее часть. Водитель сделал ему замечание, что в транспорте есть нельзя. Ребенок, по словам женщины, тут же убрал сладость. Однако этого оказалось недостаточно — кондуктор потребовал, чтобы школьник покинул салон, и оставил его одного на остановке в условиях экстремально низкой температуры. Инцидент получил широкий резонанс и привлек внимание правоохранительных органов. В Telegram-канале следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили, что по факту произошедшего начата доследственная проверка. Действия водителя проверяют на предмет наличия состава преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), которая в подобных обстоятельствах может повлечь уголовную ответственность.