Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы сорвала предложенный им режим перемирия на 6–7 мая, и назвал это доказательством отказа Москвы от тишины и сохранения жизней. При этом он умолчал, будут ли украинские войска соблюдать паузу 8–9 мая — ту самую, которую ранее инициировала Россия. Ответ на главный вопрос — стоит ли ждать атак на территорию РФ в День Победы — в интервью Общественной Службе Новостей дал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

По его мнению, вся эта история с зеркальными датами с самого начала была не попыткой договориться, а уловкой. Как только Зеленский в ответ на российское предложение о перемирии 8–9 мая выдвинул свой вариант — с 6 мая, стало очевидно: цель не в тишине, а в создании оправдания для будущих провокаций, особенно на 9 мая. Механизм простой: объявить РФ нарушителем, получить статус жертвы в глазах западных партнеров — и развязать себе руки для любых действий под флагом «вынужденного ответа».

Эксперт подчеркивает: таким способом невозможно добиться устойчивого прекращения огня. Для настоящего перемирия нужны три вещи: политическая воля всех сторон, механизмы контроля и верификации нарушений, а также четкая ответственность за срыв договоренностей. Пока ничего этого нет — пушки сами собой не замолкают. Итог неутешителен: 9 мая можно ожидать любых действий со стороны Киева, тем более что у них теперь есть и формальный повод, и привычная риторика жертвы. Остается только наблюдать, чем обернется этот дипломатический финт.

