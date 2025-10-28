В Воронежской области ребенок выпал из окна, пока родители отвлеклись на уборку

В Воронежской области произошла трагедия: годовалая девочка выпала из окна восьмого этажа и погибла. ЧП случилось в поселке Отрадное, когда родители ненадолго отвлеклись на бытовую ситуацию.

По информации телеканала «TV Губерния. Воронеж», ребенок случайно опрокинула вазу с цветами. Пока взрослые убирали разлившуюся воду и осколки, девочка переместилась в соседнюю комнату.

В помещении было открыто окно. Малышка забралась сначала на диван, а потом на подоконник, откуда и упала. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка на месте.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели девочки. По предварительным данным, ребенок росла в полной и благополучной семье.

