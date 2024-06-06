Ребенок утонул в реке Серебрянка в Подмосковье

Один ребенок утонул в реке Серебрянка в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

ЧП случилось накануне днем. Тело несовершеннолетнего подняли из воды водолазы. Еще одного ребенка спасли очевидцы, его передали медикам скорой помощи.

На место выезжали двадцать спасателей и пять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в ДТП на автодороге в Московской области погибли четверо несовершеннолетних, за рулем машины находился водитель без прав.