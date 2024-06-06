Уголовное дело возбудили в Подмосковье после ДТП с четырьмя погибшими

В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП на автодороге возле деревни Мартемьяново, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Трагедия случилась накануне вечером. По предварительным данным, легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево. За рулем находился водитель, у которого не было прав на управление транспортным средством.

В результате аварии погибли четыре человека: два пятнадцатилетние, одна шестнадцатилетняя и одна тринадцатилетняя пассажирки. Еще одна пятнадцатилетняя девушка госпитализирована с травмами.

Ход и результаты расследования дела контролирует Наро-Фоминская городская прокуратура.