Река Мацеста вышла в Сочи из берегов и подтопила жилые дома

В городе идет проливной дождь. Осадки переполнили реку, которая протекает на его территории, и она стала подтапливать придомовые земли на нескольких улицах.

Об этом сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям по Краснодарскому краю. По ее утверждению, подтопление домов началось сегодня, в районе 4 часов утра.

«Вследствие выпадения осадков в виде дождя река Мацеста вышла из берегов», - заявили в ведомстве.

Слова МЧС привело ТАСС. Из-за затопления получил повреждения газопровод. Сейчас на месте работают представители экстренных служб, а также спасатели. Их численность составляет 55 человек. К ним в помощь выделено 17 единиц автомобильной техники.