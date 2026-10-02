Стрельба на парковке подмосковного ЖК: конфликт с оружием во дворе жилого комплекса

РГ: в Подмосковье вооруженная группа людей устроила драку со стрельбой

Безопасность

Во дворе жилого комплекса в Ленинском городском округе Подмосковья произошла драка с применением оружия. Информацию об инциденте подтвердили в региональном ГУ МВД, пишет «РГ».

Как рассказали местные жители изданию «Российская газета», конфликт разгорелся на парковке у ЖК в районе Восточное Бутово. По данным очевидцев, один из участников передвигался на костылях и был вооружен ножом, а его оппонент выхватил пистолет и открыл стрельбу. Причина столкновения не уточняется.

В полиции сообщили, что медицинская помощь потребовалась двоим участникам инцидента — взрослому мужчине и подростку. Личности всех причастных установлены, по данным фактам проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, устроившего кровавый дебош с ножом в поликлинике.

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